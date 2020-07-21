Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol ekipleri, marketlerin daha çok şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin reyonlarında denetimlerini yoğunlaştırıyor.

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Tatlıcılar Sitesi'ndeki imalathanelerdeüretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde kontrol edildi.

Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işyeri yetkilileri uyarıldı.