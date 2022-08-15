Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi

15.08.2022 12:46
Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi mekanlarını gezdirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi mekanlarını gezdirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile kırsalda yaşayan çocuklar ve gençler için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tanımaları amacıyla düzenlenen "Gez-Gör Diyarbakır" etkinlikleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi öğrencileri, şehri gezerek, görerek daha iyi öğrenme fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler, tarihi Sur ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı'nı, Dört Ayaklı Minare ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Akademi Üniversite'yi gezdi.

Öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde ilk olarak Bakırcılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Öğrenciler, merak ettikleri soruları eğitmenlerine ve esnafa sorarak çarşıyla ilgili bilgi sahibi oldu.

Daha sonra kentin sembollerinden Dört Ayaklı Minare'yi ziyaret eden öğrenciler hatıra fotoğraf çektirdi.

Ardından Akademi Üniversite'ye geçen öğrencilere merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Etkinlik, öğrencilere yiyecek ve içecek ikramıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bilgievi öğrencileri tarihi mekanları gezdi - Son Dakika

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