Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

27.07.2022 15:49
Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde aldıkları destek eğitimiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 561 öğrenci hayallerine kavuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde aldıkları destek eğitimiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 561 öğrenci hayallerine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerinde sınava hazırlanan 12 öğrenci Fen lisesine, 430 öğrenci Anadolu lisesine, 85 öğrenci Meslek ve Teknik Lisesine, 25 öğrenci İmam Hatip Lisesine, 5 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesine, 3 öğrenci Çok Programlı liseye, 1 öğrenci de Sağlık Meslek Lisesine girmeye hak kazandı.

Kayapınar Fen Lisesi'ne yerleşen Mahmut Anıl Ak, 5'inci sınıftan itibaren bilgievine geldiğini, buranın kendisine çok katkı sağladığını söyledi. Ak, hedefinin tıp fakültesi okumak olduğunu aktardı.

Kayapınar Fen Lisesi'ne yerleşen 13 yaşındaki Derya Çetinkaya da sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu bunun için bilgievinden destek aldığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki GSB Spor Okulları gençleri bekliyor GSB Spor Okulları gençleri bekliyor
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, gençlik, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:17 Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:49:45. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement