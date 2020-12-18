Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun önemli projelerinden biri olan tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerindeki çalışmalar 50 hane ve 550 nüfuslu Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesindeki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla tarım ile hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla 7 ilçede yer alan 22 gölette bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan 550 nüfuslu Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesindeki Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin temizleyip yeniden hizmete sunması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Et ve süt kaybının önüne geçildi

60 bin litre su tutma kapasitesine sahip olan gölettin ince malzeme ile dolmasından dolayı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, gölette temizleme çalışması başlattı. Bin büyükbaş ve 25 bin küçükbaş olmak üzere toplam 26 bin hayvanın su kaynağı olan gölet uzun uğraşlar sonunda ince malzemelerden arındırıldı. Gölet temizlenmeden önce hayvanların ihtiyaç duyduğu suyu temin etmekte sıkıntı yaşan çiftçiler, göletin tekrardan su tutmasıyla et ve süt kaybının önüne geçerek ekonomik anlamda kazanç sağlamaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, göleti temizlemesi ile büyük bir problem olan su temini ihtiyacı giderilmiş oldu. Olağan üstü bir problem yaşanmaması durumunda gölet en az 5 yıl hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vali Karaloğlu'na teşekkür

Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ve hayvan içme suyu göletinin kendileri açısından hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yapılan çalışmaların ardından Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi sakinleri, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi sakinlerinin nezaket ziyaretinden dolayı resmi twitter hesabından "bugün çok özel ziyaretçilerim vardı, Eğil ilçemiz Yukarı Haydan Mahalle muhtarımız ile Abdurrezak ve Hüseyin amcalarım, belediyemizin mahallelerine yaptığı gölet için teşekkür ettiler. Yüce gönüllü amcalarımın ellerinden öpüyorum" paylaşımı yaptı. - DİYARBAKIR