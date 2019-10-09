Son Dakika Haberleri: Diyarbakır büyükşehir belediyesi: çocuğa tokat atan zabıta değil (2)
Son Dakika Güncel Diyarbakır büyükşehir belediyesi: çocuğa tokat atan zabıta değil (2)

Diyarbakır büyükşehir belediyesi: çocuğa tokat atan zabıta değil (2)

1 saat önce

GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi: çocuğa tokat atan zabıta değil (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,  "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.


Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
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