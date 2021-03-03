Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına gezi düzenledi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına gezi düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına gezi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına gezi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte, 35 kişilik çocuk grubu İçkale, Hz. Süleyman Camisi, Ongözlü Köprü, Cemilpaşa Konağı, Diyarbakır Kent Müzesi gezdi. Çocuklar etkinlik için yetkililere teşekkür ederek, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

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