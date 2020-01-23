Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, tarafından tespit edilen, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı 5 bin hane, 42 bin kişiye gıda yardım kolilerini dağıtmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, tarafından tespit edilen, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı 5 bin hane, 42 bin kişiye gıda yardım kolilerini dağıtmaya devam ediyor.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla her ay 17 ilçede 5 bin hane ve 42 bin kişiye gıda yardım kolisi dağıtımına devam ediliyor.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda yardım kolileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelere teslim edilmeye başlandı. Bu ay itibariyle başlayan çalışma 12 ay boyunca devam edecek ve yıllık toplam 60 bin koli gıda yardımı ailelere ulaştırılacak.


Dağıtımı devam eden 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Her ay düzenli olarak 23 kilogramlık gıda yardım kolisi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla dağıtılacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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