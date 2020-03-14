Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Ecza depoları, eczaneler, sebze ve meyve hali, süper marketler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan iş yerleri sahiplerine durum tespit tutanağı tutarak uyarılarda bulundu.


Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde de fiyat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 20 iş yeri sahibi uyarılırken 4 iş yerine ise haksız fiyat artışından dolayı durum tespit tutanağı tutuldu. Ekipler, ayrıca hal çıkış kapısında çıkış yapan araçları da denetleyerek esnafın ürünleri alış ve satış faturalarını kontrol etti.


Haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için tüm ekiplerin seferber edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu Alo 153 şikayet hattına bildirmeleri istendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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