Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri, aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan işyerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların ramazanda yoğun şekilde tükettiği ürünlerin denetimine ağırlık veren ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdalara bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor.

Ekipler, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor.

Salgın nedeniyle belirlenen kuralların da sıkı şekilde kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca işyerlerinde bulunan personele hijyen eğitimi veriliyor.

Denetimler kapsamında depolardan alınan tarihi geçmiş veya bozuk 5 ton gıda kontrollü şekilde imha edildi