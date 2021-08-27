Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü alt yapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Leyla Kasım Caddesi- Şanlıurfa yolu ayrımında alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ kentin alt yapısını güçlendirmek ve yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarına, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığıyla koordineli şekilde devam ediyor.

DİSKİ'nin 7 milyon 346 bin lira bedele ihalesini yaptığı Kayapınar, Yenişehir ilçeleri kısmi kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke döşenmesi projesi kapsamında Leyla Kasım Caddesi-Şanlıurfa yolu ayrımında çalışmalar sürüyor.

6 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 5 bin 300 metre yağmur suyu hattı, 1200 metre yağmur suyu ızgara hattı imalatı yapılacak projede, şimdiye kadar 3 bin 193 metre imalat tamamlandı.