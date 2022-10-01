Diyarbakır'da Dünya Yaşlılar Günü'nde "Ulu Çınarlar" yalnız bırakılmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dünya Yaşlılar Günü'nde "Ulu Çınarlar" yalnız bırakılmadı

01.10.2022 14:34

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Servis araçlarıyla yaşlıları evlerinden alan ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yaşlılar Lokali'ne getirdi. Daha sonra ulu çınarlara Hz. Süleyman Cami ve tarihi On Gözlü Köprü gezdirildi. Diyar-ı Lezzette bir araya gelen ulu çınarlar, dengbejlerin seslendirdiği klam ve stranları dinledi.

Yaşlılara evde bakım hizmeti devam ediyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yaşlı birimi, tek başına yaşayan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor. Yaşlı birimi, tespit edilen yaşlıların evlerinde A'dan Z'ye temizliklerini yaparak daha temiz ve hijyenik bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Dünya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dünya Yaşlılar Günü'nde 'Ulu Çınarlar' yalnız bırakılmadı - Son Dakika

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