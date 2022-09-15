Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu

15.09.2022 14:31
Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Kulplu vatandaşları bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Kulplu vatandaşları bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Diyarbakır'dan Kulp'a Sanat Günü" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Kulp sokaklarında bando gösterisiyle başladı.

Bando gösterisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünde dengbejlerin müzik dinletisi sunuldu.

"İlçemizde böyle etkinlikler gördükçe çok mutlu oluyoruz"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Umut Zengin, Kulp'ta sanat günü etkinliği düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Zengin, "Bizim için çok güzel bir gece oldu. İlçemizde böyle etkinlikler gördükçe çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda kendi kültürümüzü burada yaşadığımız için daha da mutlu oluyoruz. Bunun için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Kartal ise bu tür etkinliklerin devam etmesini dilediğini belirterek, eğlenceli bir gün yaşadıklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler Diyarbakır'ı objektiflerine yansıtacak Fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler Diyarbakır'ı objektiflerine yansıtacak Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement