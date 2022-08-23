Diyarbakır'da belediye ekiplerinden ağaçlara "gece" bakımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve refüjlerdeki ağaçların gelişimi için gece mesaisi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler hastalık ve bitki gelişimine yönelik bitki koruma ve bakım hizmeti kapsamında nisan ayından bu yana çalışmalar yürütüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde cadde, orta refüj ve kavşaklara dikilen ağaçların gelişmesini sağlamak amacıyla gece saatlerinde de çalışma yürütüyor.

Toprakla buluşturulan fidanların korunması için belirlenen takvim doğrultusunda nisan ayı itibarıyla gelişim düzenleyici ve gübre uygulamasıyla başlayan çalışmalar, sulama ve ilaçlama işlemleri ile sürüyor.

Çevreye ve insanlara zararı olmayan ilaçların kullanıldığı çalışma sayesinde toprakla buluşturulan fidanların verimli şekilde gelişmesi sağlanıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, nisan ayı itibarıyla 4 merkez ilçede düzenli şekilde başlattığı ilaçlama çalışmalarını bu yılın ekim ayına kadar sürdürecek.