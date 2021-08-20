Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'ta selin yaralarının sarılmasına destek oluyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 12 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalara destek veriyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Sinop'un Türkeli ilçesine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor.

İlçede 12 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalara katılan ekiplerin özverili çalışması, yöre halkı tarafından da takdir topluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine, ülke olarak afetin izlerini silebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla bölgeye gelerek çalışmalara başladıklarını anlatan Akyıldız, "Biz burada Sayın Valimizin talimatıyla çalışmalarımıza başladık. İhtiyaç olduğu sürece kalacağız. Bizler kardeşiz. Karadeniz'de bulunmaktan, burada aynı çatı altında olmaktan şeref duyuyoruz. Nasıl ki Güneydoğu'da yaşanan afetlerde onlar el uzatıyorsa, biz de şu an Karadenizli kardeşlerimizin yanınızdayız. İnşallah el birliğiyle devletimizin de imkanlarıyla üstesinden geleceğiz."

Akyıldız, bölgede çok fazla hasar bulunduğuna dikkati çekerek "İnsanlar evlerini, tarlalarını, yollarını kaybetmişler. Gerçekten kötü bir tablo var. Belediye olarak tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu arada bölgede çalışma yapan ekiplere yöre halkı, çay ve yemek ikramında bulunuyor.