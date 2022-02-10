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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EMITT fuarında ödül aldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EMITT fuarında ödül aldı

10.02.2022 16:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EMITT fuarında ödül aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) destinasyonlar dalında "Bölgenin havasını en iyi yansıtan stant" ödülünü aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) destinasyonlar dalında "Bölgenin havasını en iyi yansıtan stant" ödülünü aldı.

Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMITT'te tanıtılıyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlandığı turizm ve seyahat fuarına, Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

Fuarda yoğun ilgi gören Diyarbakır standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya da ziyaret etti. Ersoy ve Bağlıkaya, stantta sergilenen ürünleri inceledi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda, Diyarbakır'ın tanıtımı, 207 metrekare alan üzerine gerçeğine uygun olarak ölçeklendirilip iki katlı olarak inşa edilen Keçi Burcu şeklindeki stantta gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır standı fuar yönetimi tarafından destinasyonlar dalında "Bölgenin havasını en iyi yansıtan stant" ödülüne layık görüldü.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, medeniyetler şehri Diyarbakır'ı gastronomisi, tarihi ve kültürüyle 25. EMITT Fuarı'nda dünyaya tanıttıklarını belirterek, "İnsanlığın yeryüzü serüvenini öğrenmek için sizleri medeniyetin ana vatanı Diyarbakır'ımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EMITT fuarında ödül aldı - Son Dakika


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