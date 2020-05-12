Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engellileri unutmadı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları ikamet ettikleri evlerinde ziyaret ederek gıda yardım paketleri dağıttı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftasında korona virüs salgını dolayısıyla evde kalmayı tercih eden ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret ederek yardım kolilerini dağıttı. Engelli vatandaşlar, ulaştırılan yardım kolileri ve Engelliler Haftasında yapılan anlamlı ziyaretten dolayı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile ekiplere teşekkür etti. Gıda yardım kolilerini dağıtan ekipler, ayrıca engellilerin haftasını kutlayarak çiçek takdim etti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında tespit edilen ihtiyaç sahibi farklı engel grubundaki vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam edecek. - DİYARBAKIR