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DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu

03.12.2021 16:13

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı engel gruplarından bireylerin yer aldığı "Engelsiz Halk Müziği Korosu" oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı engel gruplarından bireylerin yer aldığı "Engelsiz Halk Müziği Korosu" oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sanatsal faaliyetler kapsamında farklı engel grubundaki kişilere yönelik müzik kursu açtı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda kursiyerler 3 ay boyunca haftanın 7 günü süren bağlama ve ses eğitimini tamamladı. 12 engelli bireyin oluşturduğu koronun repertuarında 40 şarkı bulunuyor.

Görme ve ortopedik engelli bireylerin yer aldığı koro, belirli özel günlerde sahne alıp sahne alıp, performanslarını sergileyecek.

Görme engelli Süleyman Yeşil, şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve bu nedenle koroda solistlik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Korodaki çalışmalarda ilk başlarda çekingen davrandığını belirten Yeşil, "Zamanla alıştım. Yeni arkadaşlarla tanıştık. İlk hedefim profesyonel çalışmak. Hedeflerimden asla vazgeçmem." ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli Umut Türkmen ise, engellilerin birçok zorlukla mücadele ettiğini dile getirdi.

Müzikle kendini ifade edebildiğini belirten Türkmen, koroda sevdiği şarkıları söylerken mutlu olduğunu aktararak, her engelli bireyin mutlaka sosyal yaşamda yer alması gerektiğini anlattı.

DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Şarkı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Müzik Korosu oluşturdu - Son Dakika


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