Üye Girişi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor

11.01.2022 14:21

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeni Mardin yoluna bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeni Mardin yoluna bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ile Keçi Burcu gibi kentin tarihi ve sembol mekanlarıyla bağlantısı olan eski mardin yolunu yeniliyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur ilçesinde bulunan ve kentin turizmi açısından oldukça önemli yere sahip olan eski Mardin yolunda alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Yol yapım ekipleri, yol genişletme işlemlerinin yapılacağı bölümlerde kazı, istinat duvarları için platform çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin yoluna kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa ediyor.

Çalışmalar kapsamında yol güzergahında alt geçit genişletilerek devamında Çarıklı Mahallesine bağlantı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor

YORUMLAR
500

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Toros Dağları, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor - Son Dakika


Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi         
14:50
Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi         
14:47
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement