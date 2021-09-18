Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evleri ziyaret edip kadınların sorunlarını dinliyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çat kapı ziyaretlerle ev ev dolaşıp kadınların taleplerini dinliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşın belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanması ve taleplerin birebir dinlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk gelişimci ve sosyal çalışma uzmanlarının da aralarında bulunduğu ekiplerle çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında merkez ilçelerde şimdiye kadar 370 evi ziyaret eden ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kadınlar ve genç kızlara yönelik faaliyetlerini anlatıyor. Okul çağındaki çocukları, Bilgi Evi, Akademi Lise gibi belediyenin ücretsiz kurslarına yönlendiren ekipler, kadınların yaşadıkları sorunları dinliyor, çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlara bildiriyor.

"Girilmedik ev, tutulmadık el bırakmayacağız"

Kent merkezi dışında ilk ziyaretlerini en uzak ilçe olan Kulp'ta başlatan ekipler, bir araya geldikleri kadınlarla tek tek ilgilendi, talepleri konusunda yardımcı olup yol gösterdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Netice Arslan, Vali Karaloğlu'nun talimat ve destekleriyle ev ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Tüm kurumlarla istişareli ve irtibatlı hareket ettiklerini aktaran Arslan, tüm ilçelerdeki kadınlarla gönül köprüleri kuracaklarını belirtti. Arslan, kadınların ziyaretlerden memnun kaldıklarını dile getirerek, "Tüm vatandaşlarımız, valimizin selamlarına muhabbetle cevap veriyorlar. Girilmedik ev, tutulmadık el bırakmayacağız" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan ev ziyaretleri 17 ilçe ve bağlı mahallelerde devam edecek. - DİYARBAKIR