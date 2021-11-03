Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor.

Gıda denetim ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor.

2021 yılının ilk 10 ayında 6 bin iş yerinin kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca personele hijyen eğitimi verildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, son kullanım tarihi geçen ve iade edilmek üzere bekletilen ürünlerin imhasını da sağlıyor.

Bu çalışma kapsamında iş yerlerinde tarihi geçmiş ve bozuk olan 1 ton gıda kontrollü şekilde imha edildi.