Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde denetim - Son Dakika

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu ve gönüllü üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.



Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile HAYTAP gönüllülerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasından heyetle yakından ilgilenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Hikmet Güneş, merkezin işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Barınakta yapılan incelemelerin ardından bilgi veren Güneş, bugün merkezin çalışmalarını paydaş kurumlara göstermek amacıyla böyle bir denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Güneş, "Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonu ve yeni kurulan Hayvan İzleme Komitesi bugünkü çalışmalarımızı yerinden incelediler. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördüler. Gelen heyet ile birlikte ilerde yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte beraber çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.



Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Aydın Ketani ise, "Üniversite olarak sokak hayvanlarını izleme komisyonu oluşturduk. Bu komisyon Türkiye'deki komisyonlardan bağımsız ve ender bir komisyondur. Bu komisyon sadece hayvan tedavisi için değil, özellikle günümüzde yaşadığımız pandemiye bağlı olarak sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme sorunları da ortaya çıktı. Bu beslenme sorunlarını gidermeye çalışan belediyemizin yanında HAYTAP gibi gönüllü hayvan severler de bu işe baş koymuşlar. Yine sahipsiz hayvanların yanında çeşitli hayvanseverlerin alıp da belirli bir süreçten sonra sokağa bıraktığı hayvanlarda bulunmaktadır. Bizlerin de bunlara sahip çıkmamız gerekmektedir. Bizlerle beraber Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile gönüllü hayvanseverlerimizle bu işi yürütmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmaları inceleyen ve denetleyen HAYTAP Diyarbakır temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve bunları basınla paylaşmak istediklerini belirterek, "Burada bulunan hayvanların durumlarını iyi olduğunu bizzat göstermek istedik. Bunun için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bazı insanlar sürekli olarak Diyarbakır'daki barınağın kötü olduğunu lanse etmektedirler. Böyle bir şeyin olmadığını bizzat görmenizi istedik. Ne amaçla yaptıklarını bilmiyoruz. Barınağın kötü olduğunu iddia edenler bizzat buraya gelsinler kendileri ile birlikte çalışmalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan incelemelerin ardından heyet bölgeden ayrıldı - DİYARBAKIR