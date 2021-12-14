Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro'da bir mahalledeki alt yapı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro'ya bağlı Kavaklıboğaz Mahallesindeki alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde alt yapı ve içme suyu sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kavaklıboğaz Mahallesinde atık suların gelişi güzel çevreye aktarılmasının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 183 hane ve 832 nüfuslu mahallenin ana hatlarına kanalizasyon şebekesi döşedi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde içme suyu ve alt yapı sorunlarını gidermek amacıyla çalışmalarına devam edecek.