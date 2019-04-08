Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hizmetler Borçsuz Yapıldı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, sosyal medyada belediyenin borçlandığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, kayyum yönetimi döneminde yapılan hizmetlerin borçlanmadan gerçekleştirildiği belirtildi.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, sosyal medyada belediyenin borçlandığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, kayyum yönetimi döneminde yapılan hizmetlerin borçlanmadan gerçekleştirildiği belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadaki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kentte yapılan hizmetleri borçlanmadan yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Sosyal medya mecralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait borçlar ile ilgili iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Göreve başladığımız 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren, Diyarbakırımız için gece ve gündüz demeden 17 ilçemizde ve tüm mahallelerimizde hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm hemşehrilerimize hizmet ettik. 2 yıl gibi kısa sürede ortaya koyduğumuz hizmetlerle şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettik. 2 yılda sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm belediyecilik anlarında önemli hizmetlere ve projelere imza attık. Bizden önceki yönetimlerin 17 yılda yaptığından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti 2 yıl gibi kısa sürede hayata geçirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Kaynaklarımızı Diyarbakır'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda en şeffaf şekilde sunduk. Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra bazı çevrelerce, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda, Büyükşehir Belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandığını belirterek, kullanılan rakamsal veriler yalan, hile ve karalamadan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddiaları için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır." - Diyarbakır

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