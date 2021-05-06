Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi haşereler ile 17 ilçede 312 personel, 65 araçla, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla vektörel mücadeleye devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Kasım Aydın, yaptığı açıklamada, sivrisinek, karasinek gibi haşerelerle mücadelede özellikle site bahçeleri, bodrumlardaki ve atık durumundaki malzemelerin üzerinde kalan su birikintileri ve apartmanların kanalizasyon bağlantılarının bu tür canlıların üremesinde önemli bir faktör oluşturduğunu belirtti.

Kimyasal ilaçla mücadelenin doğaya daha fazla ilaç kalıntısı bırakma anlamına geldiğini dile getiren Aydın, "Bu nedenle sivrisinek ve karasinek türü canlıların üremesine engel olacak her türlü su birikintisi ve üreme noktalarını kurutmak esastır. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz bu tür canlıları kaynağında yok etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aydın, son dönemlerde sıcaklıkların ani artması ve iklimsel değişikler nedeniyle sivrisineğe benzer böceklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tür canlılar tamamen zararsız ve ısırma eğilimi göstermezler. Sadece akşam saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde ortaya çıkıp insanlara psikolojik açıdan rahatsızlık uyandırmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak 12 ay boyunca vektörel mücadelemiz hız kesmeden aralıksız devam edecek."