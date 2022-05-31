Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

31.05.2022 09:45

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

17 ilçede başlatılan ilaçlama çalışmalarında 311 personel, 62 araç, 200 sırt pompası, 35 holder cihazı, 60 atomizör, 47 ULV cihazı, 2 termal sisleme, mistblower cihazı görev alıyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduran ekipler, bu kapsamda havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor. Uygulamalarla hedef zararlının üremesini engelleniyor.

Kalıcı ilaçlarla çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmaları aralıksız sürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kırşehir Belediyesi, Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor Kırşehir Belediyesi, Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement