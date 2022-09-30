Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

30.09.2022 14:40
Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik teorik ve pratik eğitimler düzenledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri, hazırlanan program çerçevesinde öğrencileri, LPG ve doğal gazdan kaynaklı, konutlarda veya iş yerlerinde meydana gelebilecek yangınlarda, yoğun duman ve zehirli gazlar ile ilgili bilgilendirdi.

Eğitimlerde İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yangınlar sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler eğitimlerde kontrollü bir şekilde LPG, doğal gaz ve sıvı yangınlarda meydana gelebilecek yangınlara müdahale etme yöntemleri ile ilgili öğrencilere tatbikat yaptırdı.

Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yöneltti.

İtfaiye Haftası kapsamında toplam 20 okulda 3 bin 500 öğrenciye eğitim veren İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl boyunca öğrencilere yönelik eğitimlerine devam edecek.

YORUMLAR
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Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, 'halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin' sözlerine beklenmedik cevap Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, 'halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin' sözlerine beklenmedik cevap Çorum'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi Çorum'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den İtfaiyecilere Ziyaret Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den İtfaiyecilere Ziyaret
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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