Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kaliteli içme suyu için analiz yapıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme suyundan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla günde 125 numunenin analizini gerçekleştiriyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve çeşmeden içilebilir ucuz içme suyunu temin etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Akreditasyon Kurumu, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Formu'na (IAF) üye laboratuvarlarda halk sağlığını korumak amacıyla analizler yapılıyor.

Kimya ve biyoloji laboratuvarlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, sudan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek için, günlük ortalama 125 numunenin analizini gerçekleştiriyor.

Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi içinde yer alan laboratuvarlar, kent merkezi dışında, ilçe ve ilçelere bağlı mahallelerden alınan tüm numuneleri değerlendirerek analizlerini yapıp sonuçlarını DİSKİ'nin internet sitesinde paylaşıyor.

Laboratuvarlarda Çevre ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınan kontrol izleme numuneleri ve vatandaşların içme suyu şikayetiyle alınan numunelerin analizleri yapılıyor.

Mobil laboratuvar aracı da haftada bir kez yerinde parametrelerin analizini yapıyor.