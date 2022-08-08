Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi

08.08.2022 12:27
Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki Fırat Bulvarını 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki Fırat Bulvarını 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla cadde, bulvar ve refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kayapınar ilçesinde yer alan, kentin en uzun bulvarlarından biri olan Fırat Bulvarı'nı mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Bulvarda 75 bin 360 mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı belirlediği program dahilinde Diyarbakır'ın cadde, refüj, bulvar ve parklarını mevsimlik yazlık çiçeklerle süslemeye devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi - Son Dakika
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