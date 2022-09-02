Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı

02.09.2022 16:26
Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında 428 kilometre yolu asfaltladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında 428 kilometre yolu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların seyahat güvenliklerinin ön planda tutularak yapılan çalışmalarda kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları gerçekleştiriyor.

Toplam 428 kilometre yol ağının asfaltlanıp hizmete sunulduğu kırsal ilçe ve mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sezon bitimine kadar çalışmalar sürecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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