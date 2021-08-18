Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki çiftçiye malzeme yardımında bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçilere malzeme desteğinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde yapılan törende, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kırsaldaki çiftçiyi desteklemek için 100 süt sağma makinesi, 4 küçük baş hayvan yıkama makinesi, 20 badem soyma ve silkeleme makinesi ile 20 üzüm pres makinesi üreticilere dağıtıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin, tarih boyunca bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın hem tarımsal hem hayvancılık faaliyetlerinde ülkenin lokomotifi olan ilerden olduğuna işaret eden Karaloğlu, belediye olarak klasik belediye hizmetlerinin yanında özelikle kırsalda yaşayan üreticilerin tarımsal faaliyetlerde işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Karaloğlu, kırsalda ilk olarak, geçen sene hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerdeki hayvan içme suyu göletlerinin bir kısmını tamir ettiklerini, bu sene de bunlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini aktardı.

"Kulp ilçemizde, Türkiye'nin en önemli ipek böcekçiliği merkezlerinden, yine bahar döneminde 20 bine yakın dut fidanı dağıtmıştık. Yine çiftçilerimizin işlerini kolay kılma noktasında bugün burada dağıtacağımız 100 adet süt sağım makinesi vereceğiz." diyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bölgenin en önemli tarımsal faaliyetlerinden birisi olan kabuklu meyveler cevizde, bademde ve fıstıkta hem fidan dağıtımı hem aşılama yaptık. Şimdi de hasat döneminde hem badem soyma, ağaç silkeleme hem de kırma makinesinden oluşan, badem tarımıyla uğraşan vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak makine ekipman dağıtımı yapıyoruz. Yine bölgemizde bağcılığıyla meşhur olan Eğil, Çüngüş, Çermik gibi ilçelerimizde 20 adet üzüm pres makinesini vatandaşlarımıza vereceğiz."

Kırsalda yaşayan vatandaşların işini kolaylaştırmak, gelirlerini artırmak için çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildiren Karaloğlu, "Yeter ki çiftçimiz toprağından kopmasın, hayvancılığından vazgeçmesin. Devlet olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki imkanlarla her zaman çiftçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.