Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

31.08.2022 15:26
Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde Millet Bahçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde Millet Bahçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde vatandaşlara birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kocaköy ilçesinde 9 bin 500 metrekare alana sahip olan Millet Bahçesindeki çalışmalar hız kazandı.

6 bin 530 metrekare alan üzerine kurulacak Millet Bahçesinde farklı noktalara kamelya yerleştirilecek.

Kocaköy'de, vatandaşların piknik yapmalarına olanak sağlayacak olan kent mobilyalarının da yerleştirileceği Millet Bahçesinde, ayrıca çocukların neşeli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun grupları da yeşil alan içinde yer alacak.

Yapım işlemlerinin sürdüğü Millet Bahçesinde, ekipler şu ana kadar, alana oyun grubunun kurulumunu ve 2 bin 970 metrekareden oluşan yürüyüş yolları çalışmalarını tamamladı.

Alt yapıda elektrik ve sulama tesisatlarının döşeme çalışmalarını devam ettiren ekipler, daha sonra 9 bin 500 metrekarelik alana farklı türlerde bitkiler dikecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaköy Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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