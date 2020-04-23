Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri

33 dakika önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda büyükşehir belediyesi korusu, yurtta karantinada kalan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına moral vermesi için üstü açık otobüsle mini konser verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda büyükşehir belediyesi korusu, yurtta karantinada kalan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına moral vermesi için üstü açık otobüsle mini konser verdi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Halid Bin Velid öğrenci yurdunda karantinada kalan ve onlara bakan sağlık çalışanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi korusu, üstü açık bir otobüsle yurda gelerek konser verdi. Koro üyeleri karantinadaki vatandaşlar için uzun süre müzik ziyafeti verdi. Pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik edip, Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.


112 acil ekibi doktorlarından Bilal Saygın, kendileri için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Dr. Saygın, "Hem bizim için hem de burada kalan arkadaşlarımız için hem de 23 Nisanın anlam ve önemine binaen kovid salgının olduğu bir zamandan gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Moral oldu bizim için. Bu sürprizden dolayı çok teşekkür ediyoruz valimize, bu işte emeği olan tüm yetkili arkadaşlara, tüm sağlık çalışanlarına herkese gönülden ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oldukça stresli zamanlar geçirdik. Böyle bir şeyin olması hem stresimizi atmamızı sağladı, hem de moral deposu olarak kendimizi gayet iyi hissetmemizi sağladı. 14 gün boyunca burada kalıyorlar. Odadan dışarı çıkamıyorlar. Onlar içinde güzel bir moral oldu. Gayet memnun kaldık. Her gün olsa daha güzel olur" dedi.


Daha sonra koro üyeleri ve vatandaşlar İstiklal Marşını okumalarının ardından şarkılar söyleyerek alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:50 Kaynak: İHA

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