Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

27.08.2022 14:17
Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yollarda artan hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde çalışan ağır tonajlı hafriyat kamyonları, beton mikseri gibi araçları denetleyen trafik zabıta ekipleri, brandası olmadan hafriyat, mıcır taşıyarak çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini zora sokan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, yapılan kontrollerde şehir içi giriş izin belgesi olmadan faaliyet yürüten 25 ağır tonajlı araca ceza kesti. Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı denetim ve çalışmaları aralıksız sürdürecek. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı, kapıda kuyruklar oluştu Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı, kapıda kuyruklar oluştu
Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement