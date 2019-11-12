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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı
6 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören minik hastalara oyuncak dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören minik hastalara oyuncak dağıttı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören miniklere oyuncak dağıttı. 25 lösemi hastası çocuğa oyuncak dağıtan ekipler, ayrıca ailelerle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun selamlarını iletti. - DİYARBAKIR
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