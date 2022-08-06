Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları - Son Dakika
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Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları

06.08.2022 15:37
Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Mir Cembeli Bulvarı ve Hilar Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Mir Cembeli Bulvarı ve Hilar Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metre uzunluk ve 50 metre genişliğinde olan Mir Cembeli Bulvarında son kat aşınma tabakası yapılarak, 4 bin 500 ton asfalt tabakası serildi.

1750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Hilar Caddesi'nde de aşınma tabakası çalışması yürütülerek 7 bin ton asfalt serimi yapıldı.

Asfalt ve kaldırımları yıpranan yollarda zemin güçlendirme amacıyla çalışma yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da yenilenen bulvar ve caddede alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra refüjlere ve kaldırımlara ağaç dikildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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