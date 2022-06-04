Toplantıda, yol yapım çalışmalarından park ve bahçe yatırımlarına, kırsal hizmetlerden kadın aile hizmetlerine, gençlik çalışmalarından kültür ve sosyal hizmetler alanındaki tüm çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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