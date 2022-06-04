Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

04.06.2022 14:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2022'de yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2022'de yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda 2022 yılında yapılacak olan projelerle ilgili yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda, yol yapım çalışmalarından park ve bahçe yatırımlarına, kırsal hizmetlerden kadın aile hizmetlerine, gençlik çalışmalarından kültür ve sosyal hizmetler alanındaki tüm çalışmalar ele alındı.

Çiftçi, kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları arkadaşlarımla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Diyarbakır'ın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları Ensari Erden, Veysel Kızılay, Bülent Civelek, Vedat Güngör ve daire başkanları katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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