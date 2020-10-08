Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı

08.10.2020 18:59

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Münir Karaloğlu: "Bizim feda edebileceğimiz tekbir gencimiz bile yoktur" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası nedeni ile amatör sporculara...

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Münir Karaloğlu:

"Bizim feda edebileceğimiz tekbir gencimiz bile yoktur"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası nedeni ile amatör sporculara malzeme yardımında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle düzenlenen törenle amatör sporculara 24 ayrı branştan oluşan amatör spor kulüplerine 148 çeşit üründen oluşan 62 bin 946 adet malzeme desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın tedarik ettiği; forma, eşofman takımı, spor ayakkabı ve krampon, çanta ve eldiven gibi malzemeler teslimi için Amed Spor Şehmus Özer Spor tesislerinde tören düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez ilçe kaymakamları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve spor taban birlikleri katıldı.

İstiklal Marşı okunması sonrası halk oyunları gösterisi ve karate gösterisi sonrası yapılan malzeme dağıtımı öncesi yapılan törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Münir Karaloğlu, bütün imkanlarıyla amatör sporun yanında olduklarını ifade ederek, "Diyarbakırımıza baktığımız da 33 branşta 76 bin lisanlı sporcumuz var. Bu yeterli mi? Bu yeterli değildir. Bu kadar genç nüfusu olan ve bu genç nüfusun toplam ağırlı olan bu şehirde ebetteki 76 bin lisanlı sporcu bir şeydir ama bunu çok daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.

"Amatör sporculara ve spor kulüplerine her zaman destek olacağız"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

Türkiye Cumhuriyetinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlik ve spor faaliyetlerine çok büyük önem veriliyor. Son dönemde hem de Türkiye'nin her şehrinde spor alt yapısı olarak mühteşem tesislerimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da da inşallah önümüzdeki dönemde hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz hem de Diyarbakır Valiliği ile ilçe kaymakamlarımız ilçe belediyelerimizle birlikte spora, sporcuya ve spor tesislerine destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim feda edebileceğimiz tekbir gencimiz bile yoktur. Diyarbakırımız'da sporun gelişmesi için amatör spor kulüplerimize büyük iş düşüyor. Sadece malzeme dağıtımıyla değil Diyarbakırımız ve gençlerimiz için geliştirdikleri her faydalı projede onların yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Malzemeleri Vali Karaloğlu dağıttı

Yapılan konuşmaların ardından futbol başta olmak üzere; basketbol, voleybol, hentbol, badminton gibi takım sporlarının; güreş, karate, kick boks, taekwondo, judo gibi dövüş sporlarının; satranç, masa tenisi gibi masa sporlarının ve yüzme, jimnastik, atletizm gibi sporların bulunduğu 24 ayrı branştan oluşan amatör spor kulüplerine; 148 çeşit üründen oluşan 62 bin 946 adet malzeme dağıtımı yapıldıktan sonra tören toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme yardımı - Son Dakika Spor

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