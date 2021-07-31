Son dakika haberi! Bingöl Belediyesi ve İl Özel İdaresinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

Bingöl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek için yola çıktı.

Belediyeye ait 1 itfaiye aracı ve İl Özel İdaresine ait 1 iş makinesi ve 5 personel Antalya'da devam eden yangınlara müdahalede görev almak üzere bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları tamamlanana kadar bölgede çalışmalara destek vereceği belirtildi.