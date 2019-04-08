Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'Borç' Açıklaması
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, belediyeye ait borçlarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, belediyeye ait borçlarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada, göreve başlanılan 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren, Diyarbakır için gece gündüz demeden 17 ilçede ve tüm mahallelerde hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm vatandaşlara hizmet edildiği belirtildi. Açıklamada, "2 yıl gibi kısa sürede ortaya koyduğumuz hizmetlerle şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettik. 2 yılda sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm belediyecilik alanlarında önemli hizmetlere ve projelere imza attık. Bizden önceki yönetimlerin 17 yılda yaptığından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Kaynaklarımızı Diyarbakır'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda en şeffaf şekilde kullandık. Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra bazı çevrelerce, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda, Büyükşehir Belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandığını belirterek kullanılan rakamsal veriler yalan, iftira, hile ve karalamadan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:05 Kaynak: İHA
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