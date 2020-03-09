Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu olan ailelere seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu olan ailelere seminer - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu olan ailelere seminer

7 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, ailelerin engelli çocuklarıyla daha rahat iletişim kurabilmesi ve engellilerin hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu olan ailelere seminer, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, ailelerin engelli çocuklarıyla daha rahat iletişim kurabilmesi ve engellilerin hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ailelerin engelli çocuklarıyla daha rahat iletişim kurabilmesi ve engellilerin hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki Artı 1 Kafe'de gerçekleştirilen eğitimde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sur Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlisi Fatma Kaya ailelere bilgilendirmelerde bulundu. Ailelerin çocuklarını hayata nasıl hazırlayacakları, nasıl daha iyi anlayacaklarını, nasıl kaliteli ve doğru zaman geçireceklerini anlatan Kaya, çocuğun zihinsel, fiziksel ve psikolojik durumu konusunda ailelere bilgiler verdi. Kaya, ailelere, devletin ve yerel yönetimlerin engellilere tanıdığı sosyal hizmetler ile hukuksal haklar, her yaşın gelişim özelliğine göre çocukları tanımalarına ve eğitimlerine katkı sağlamalarına yönelik bir sunum yaptı. Engelli çocukların eğitim ile becerilerinin de ortaya çıktığını aktaran Kaya, evde ve kurslardaki eğitimlerini önemini vurguladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki eğitmenlere ve engelli çocuğu olan ailelere yönelik eğitimlerini sürdüreceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:38 Kaynak: İHA
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