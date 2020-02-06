Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden fırın denetimi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden fırın denetimi

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren fırınları denetlemeyi sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden fırın denetimi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren fırınları denetlemeyi sürdürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların temiz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki fırınları denetleyerek ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğini, genel temizlik koşullarını gramajların standartlara uygun olup olmadığı ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Periyodik olarak yürütülen denetimlerde eksikler için durum tespit tutanağı tutan ekipler, şartlara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguluyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların 'ALO 153' şikayet hattına bildirmeleri istendi. - DİYARBAKIR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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