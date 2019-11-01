Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kan bağışında bulundu.

"Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye önünde "Kan Bağışı Kampanyası" düzenlendi.

Vali Güzeloğlu da belediye önündeki Kızılay Gezici Kan Bağışı İstasyonu'na gelerek, kan bağışı yaptı.

Güzeloğlu, temel bir insanlık görevi olan ve insan sağlığı için çok değerli katkısı bulunan kan verme işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü verdiğimiz kan bizi sağlıklı ve güçlü kılacak. Çünkü o kanla hayata dönecek bir insanımıza can oluyorsunuz. Bu sorumluluk hepimizin. Hepimizin bir gün ihtiyacı olacak. Bugün bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay'ın bölge ve bütün birimlerinde yoğun ilgi görüyor, bundan mutluluk duyuyorum. Diyarbakırlı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu hafta bir farkındalık olarak kan vermenin ve bu sorumluluğu hissetmenin gereğinin altını çiziyorum."

Kan bağışı kampanyasına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve personel de bağışta bulunarak destek verdi.