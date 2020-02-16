Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' haberine yalanlama - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' haberine yalanlama

7 saat önce

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, kentin 13 noktasına yaptırılan ve maliyeti 324 bin lira olan 36 dekoratif şehir aydınlatmasına 1 milyon 210 bin lira ödeme yapıldığı iddia edilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' haberine yalanlama, System.String[]

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, kentin 13 noktasına yaptırılan ve maliyeti 324 bin lira olan 36 dekoratif şehir aydınlatmasına 1 milyon 210 bin lira ödeme yapıldığı iddia edilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden bazı basın ve yayın kuruluşlarında, 'Diyarbakır kayyımından kıyak ihale' başlık habere ilişkin yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, haberin içeriğinde yer alan, kentin 13 noktasına yaptırılan ve maliyeti 324 bin lira olan 36 dekoratif şehir aydınlatmasına 1 milyon 210 bin lira ödeme yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtılmadığı belirtildi. Haberde öne sürülen iddialar ve bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları karalamaya ve halkımız nezdinde yapılan hizmetleri değersizleştirerek olumsuz algı yaratmaya yöneliktir. Haberde, 6 noktada 12 dekoratif şehir aydınlatması yapıldığı gibi gerçeğe aykırı bir yalan ve yapılan işi azaltan- çarpıtan bir algı öne sürülmektedir. Oysa gerçekte yapılan ve ihale edilen iş 13 nokta ve 36 dekoratif şehir aydınlatması ile fotoğraflı totem ve ışıklı tanıtıcı aydınlatma elemanları yapım işidir. Gerçeğe aykırı ve masa başında üretilen bu yalan haberde 1 milyon 210 bin TL ödendiği iddia edilmiştir. Söz konusu tasarımsal ve özellik gerektiren teknik çalışmalara başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Henüz hiçbir ödeme yapılmadığı gibi iş yeterliliği ve denetimi sonrasında hesaplanacak tutar ödenecektir. Bu ve benzeri yalan, yanlı ve olumsuz algı yaratmaya yönelik haberler Büyükşehir Belediyemizin şehrimize hizmet etme azmini ve kararlılığını etkilemeyeceği gibi, aksine hizmetler artarak devam edecektir. Söz konusu gerçek dışı haberler ve bu haberleri yapanlara karşı hukuki yollarla mücadele edilecektir."


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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