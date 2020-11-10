Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yönelik futbol turnuvası - Son Dakika

Öğrenciler, bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Eleme şeklinde yapılacak olan turnuvada şampiyon seçilecek takıma çeşitli hediyeler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ve 2 hafta sürecek futbol turnuvası Bağcılar Gökkuşağı Futbol Semt Sahası'nda başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilgi Evi öğrencilerine yönelik organize edilen futbol turnuvası başladı.

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