Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yönelik futbol turnuvası - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilgi Evi öğrencilerine yönelik organize edilen futbol turnuvası başladı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ve 2 hafta sürecek futbol turnuvası Bağcılar Gökkuşağı Futbol Semt Sahası'nda başladı.
Eleme şeklinde yapılacak olan turnuvada şampiyon seçilecek takıma çeşitli hediyeler verilecek.
Öğrenciler, bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Öte yandan, öğrencilerin turnuvaya katılımı Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen toplu taşıma araçlarıyla sağlanıyor.
- Kaynak: AA
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