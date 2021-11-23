Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni "Keremke"nin beşinci sayısı çıktı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin beşinci sayısı çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerine yer verdiği 32 sayfadan oluşan haber bültenine vatandaşlar dijital ortamda Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Vali Münir Karaloğlu, "Keremke"nin beşinci sayısında kaleme aldığı "Diyarbakır: Daima Dörtbaşı Mamur" başlıklı yazısında insanlık tarihi boyunca çok önemli bir merkez olan Diyarbakır'ı, dünden bugüne olduğu gibi, bugünden yarına da hak ettiği değere kavuşturmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Alt yapıdan üst yapıya geniş bir yelpazede Diyarbakır için çalıştıklarını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizin, kültürden, sanata, bilimden, teknolojiye, sanayiden, turizme, tarımdan ticarete kadar her alanda öncü bir merkez olması için projeler üretiyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye'ye öncü olan projelerimizle çalışmalarımıza yeni boyutlar kazandırıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de en büyük, Güneydoğu'da ilk olacak Diyarbakır Lojistik Merkezimizin ihalesini yaptık. Projemizle tarih boyunca Kafkasya, Asya, Arabistan coğrafyası ve Anadolu arasında en önemli ticaret ve lojistik merkezi olan Diyarbakır'ımızı yeniden bu unvana kavuşturacağız. Diyarbakır'da üretim, istihdam ve ihracatta rekorlara koşacağız inşallah."