Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni çıktı

03.03.2022 16:45
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aylık haber bülteni çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin sekizinci sayısı çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin sekizinci sayısı çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların haber bültenine, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Keremke"nin sekizinci sayısında kaleme aldığı "Gönüllerimiz bir, gayemiz bir, sevdamız Diyarbakır" başlıklı yazısında, yaz kış demeden Diyarbakır'ın her bir köşesini baharda filizlenen bir gül bahçesine çevirmek için aşkla, şevkle, ihlasla çalıştıklarını belirtti.

Zor geçen salgın ortamına rağmen insan odaklı, çevre ve doğa dostu, kültür, sanat ve spor merkezli hizmet anlayışıyla kent için gündüz gece çalıştıklarını kaydeden Karaloğlu, yaklaşık 2 milyon Diyarbakırlı için hizmet üretmeye gayret ettiklerini aktardı.

Şehrimizin doğasına ve dokusuna uygun projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaloğlu, 50 yıllık geleceği garanti altına alacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Şehri inanç, kültür, doğa, tarih, gastronomi, sağlık ve spor gibi turizmin birçok kolunda önemli bir merkez yapmak ve hayalleri gerçeğe dönüştürme gayreti içinde olduklarını ifade eden Karaloğlu, yazısına şöyle devam etti:

"21 yüzyılın 21 yılını Diyarbakır'a yakışır şekilde değerlendirdik. Şehrimizin ve hemşerilerimizin hizmetkarı olduk. Ancak yapacak çok işimiz var. Başladığımız projeleri bitirirken bu sene çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, özel gereksinimli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Onların üzerine daha da fazla düşeceğiz. 2022 yılı Diyarbakır'ımızda insan odaklı projelerimizi artırdığımız bir yıl olacak."

Kentin her köşesine gençler için merkezler açtıklarını anımsatan Karaloğlu, gençlik kampları, spor salonları, yüzme havuzları, atölye sınıfları, sergi salonları, robotik kodlama sınıfları, kütüphaneler, akademik liseler, kitap kafeler ve daha nice tesislerle gençlere yatırım yaptıklarını aktardı.

Sosyal belediyecilik anlamında özel gereksinimli vatandaşlara yoğunlaşacaklarını da belirten Karaloğlu, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi diğer vatandaşların yanında olacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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