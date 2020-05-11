Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsaldaki vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlamaları için kış aylarında heyelan nedeniyle yollarda oluşan bozulmaları önlemek için reglaj çalışması yapıyor.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri havaların ısınmasıyla kış aylarında cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlarda oluşan çamur ile kirleri arındırmak için temizlik gerçekleştirdi.

280 kişiden oluşan temizlik ekibi, Kayapınar, Bağlar Sur ve Yenişehir merkez ilçelerde deterjanla yıkanan alanlar daha sonra doğaya zararlı olmayan kimyasallarla dezenfekte ediyor.