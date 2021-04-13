Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı için çevrimiçi programlar hazırladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın 11 ayın sultanı ramazan ayını evde huzurla geçirmesi için çevrimiçi programlar hazırladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, her ay ilgiyle takip edilen, içeriğinde dinletiler, söyleşi, sohbet, tiyatro, eğitici kukla gösterileri ve sergilerin olduğu çevrimiçi etkinliklerini, ramazan ayına özel olarak uyarlayarak "Niyet Ettik Ramazana" programını hazırladı.

Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Hacivat ile Karagöz oyununa yer verilen etkinliklerde, izleyicilerin neşeli dakikalar geçirmesini sağlanması amaçlanıyor.

Farklı konular ve katılımcıların yer alacağı "Huzur Dersleri" vatandaşları, İslami anlamda bilgilendirecek.

"Peygamberimizin Arkadaşları" programı ramazan ayı boyunca her gün 12.00'de izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, "Niyet Ettik Ramazan'a Ramazan Ayı 2021 Etkinlik Takvimi"nde "İslam İnancı" ve "Nokta" adlı fotoğraf sergileri düzenleyecek.

Ramazanda müzik dinletilerini tasavvuf ve ilahi müziğe ayıran Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 17 konser etkinliğine yer verecek.

Bütün programlar Büyükşehir Belediyesinin, sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Diyarbakır'da ramazana has güzelliklerden biri olan ilk defa oruç tutan çocukları ödüllendirerek sevindirme geleneği bağlamında Oruç Teknesi programı ilk defa oruç tutan 6-10 yaş arası çocukları ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı etkinliklerinde "Ziyaret Sofrası" ve "En Büyük Haber" tiyatro oyunlarını izleyicinin beğenisine sunacak.