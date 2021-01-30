Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgında iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgında iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verdi

30.01.2021 11:25
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgında iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verdi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Büyükşehir'den esnafa nakdi destek verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Büyükşehir'den esnafa nakdi destek verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığı, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1023 esnafa bin 500 lira nakdi destek verdi.

Esnaf Daire Başkanlığı, Kovid-19 salgınının etkilerini ve bulaş hızını azaltmak için 18 Aralık 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için 12 Ocak 2021 tarihinde Vali Münir Karaloğlu tarafından açıklanan iş yeri faaliyetleri durdurulmuş olan esnafa yapılacak olan hibe desteğinin ilk bölümünü gerçekleştirdi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve Diyarbakır Ticaret Odasına (DTSO) kayıtlı 1023 esnafa bin 500 lira destek veren Esnaf Daire Başkanlığı, yapılacak incelemelerin ardından DESOB ve DTSO'ya kayıtlı esnafa destek ödemelerini sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nakdi desteğin yanı sıra DESOB ve DTSO'ya kayıtlı işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtımına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgında iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verdi - Son Dakika


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