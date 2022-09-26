Diyarbakır'da üniversite öğrencilerine "Akademi Üniversite" tanıtılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminali ile Dicle Üniversitesi kampüs alanında açtığı stantlarla gençleri Akademi Üniversite'ye davet etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akademi Üniversite, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılmasıyla tanıtımlarına başladı.

Akademi Üniversite eğitmenleri, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminalinde kurulan stantlarda gençlere Akademi Üniversite'yi tanıtarak, gençleri bilgilendirdi.

Yapılan bilgilendirmede, Akademi Üniversitedeki faaliyetler anlatıldı.

Stant görevlisi Aydan Ceylan ise, herkesi akademi üniversiteye davet ettiklerini belirterek, Akademi Üniversitenin gençlerin ihtiyacına cevap veren bir yer olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinden Aziz Ataş, Akademi Üniversite'yi en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirtti.

Batman'dan üniversite eğitimi için Diyarbakır'a gelen Hayri Baykara ise merkezi merak ettiğini anlatarak, "Akademi Üniversite hakkında bilgi aldım. İnşallah en kısa sürede ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen üniversite öğrencisi Ayten Taşkınoğlu ise merkezin öğrenciler için faydalı olacağına inandığını ifade etti.